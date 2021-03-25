Intel обещает ускорить разработку процессоров в два раза
После вчерашнего выступления генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) представители ресурса Barron’s не могли оставить в покое ни его, ни скептически настроенных по отношению к новым планам компании аналитиков. В результате ценные комментарии главы Intel продолжали появляться на страницах источника и вчера вечером.
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Гелсингер признался, что Intel вынуждена будет в два раза ускорить разработку новых процессоров и технологий их производства. Вместо прежних трёх-четырёх лет на подготовку изменений будет уходить всего один год. Важно понимать, что новую архитектуру Intel всё равно не сможет представлять ежегодно, но тут на помощь приходит старый добрый принцип «тик-так». Соответственно, архитектура будет меняться раз в два года, как и техпроцесс, но со смещением относительно друг друга в шахматном порядке.
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