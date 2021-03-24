Судя по публикациям ирландских СМИ, выступление генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) воодушевила главу местного представительства Intel, после чего он напомнил о прогрессе строительства нового предприятия компании в этой стране. Intel присутствует в Ирландии с 1989 года, всего за это время было вложено $15 млрд в развитие производственной инфраструктуры, а за последние два года было потрачено $7 млрд на строительство нового предприятия.

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Источник изображения: RTE

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Пока в Ирландии Intel обеспечивает работой 5000 человек, примерно 4500 из которых заняты на производстве, но после завершения строительства нового предприятия объёмы выпуска продукции увеличатся более чем вдвое, а работу смогут получить ещё 1600 человек. По словам представителей Intel, в Ирландии компания сможет наладить выпуск 7-нм продукции. Не исключено и участие местных предприятий в обслуживании сторонних заказчиков, ведь про строительство профильного предприятия в Европе глава Intel сегодня уже упоминал. С местом для него компания определится в течение ближайших двенадцати месяцев.