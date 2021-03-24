Panasonic и McAfee будут сообща отражать хакерские атаки на умные автомобили
Истории мирового автопрома уже известны примеры успешных хакерских атак на автомобили, имеющие постоянное подключение к глобальной сети. Злоумышленникам даже удавалось перехватить управление функциями бортовых систем, непосредственно влияющими на безопасность движения. Как отмечает Nikkei Asian Review, для защиты от подобных прецедентов Panasonic объединит усилия с компанией McAfee, известной своим антивирусным программным обеспечением.
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Японская компания с 2024 года запустит центр мониторинга за поведением умных автомобилей, который позволит обнаруживать подозрительную активность, при необходимости блокируя её, а также выпускать обновления ПО, которые устранят уязвимость в системе безопасности автомобиля, подвергшегося атаке. Panasonic намеревается делиться полученной информацией с автопроизводителями.
Клиентам сервиса придётся платить за его услуги – это будет мало чем отличаться от подписки на антивирус для вычислительных устройств. В прошлом месяце два с лишним десятка автопроизводителей, включая Panasonic и Toyota Motor, уже организовали отраслевую ассоциацию для борьбы с кибератаками на автомобили.
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