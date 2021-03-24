Япония стремится освоить 2-нм техпроцесс к середине десятилетия
Разговоры о «технологическом суверенитете» сейчас звучат на разных языках, включая американский вариант английского и китайский, но Япония в этой тенденции тоже не желает оставаться на вторых ролях, как отмечает издание Nikkei Asian Review. Группа японских компаний при поддержке местных властей собирается построить опытную производственную линию, которая к середине текущего десятилетия позволит освоить массовый выпуск 2-нм продукции.
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Напомним, TSMC собирается освоить производство 3-нм изделий во второй половине следующего года, в дальнейшем она займётся освоением 2-нм и более прогрессивных литографических технологий. Японские власти в рамках своей инициативы объединяют усилия сразу нескольких локальных производителей: Canon и Tokyo Electron (литографическое оборудование), а также Screen Semiconductor Solutions (выпускает оборудование для нанесения на кремниевые пластины специальных покрытий и их очистки).
Следует признать, что японский проект не подразумевает импортозамещения в чистом виде – сотрудничество с TSMC и Intel предусмотрено изначально. Японские производители оборудования и химикатов для литографии всё ещё считаются одними из лучших в мире, но непосредственно предприятий, использующих передовые техпроцессы, на территории страны почти не осталось. По всей видимости, власти Японии стараются изменить такое положение вещей.
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