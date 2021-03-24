Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сегодня ночью выступал с рассказом о планах компании Intel на ближайшее будущее, и на одном из кадров к официальному пресс-релизу мелькнул тот самый образец ускорителя вычислений Ponte Vecchio, который ранее демонстрировал Раджа Кодури (Raja Koduri).

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Источник изображения: Intel

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В отличие от своего коллеги, глава компании не стал скрывать, что держит в руках именно изделие Ponte Vecchio. Известно, что на одной подложке этот образец объединяет 41 кристалл. Глава Intel избегает употребления термина «чиплет», предпочитая заменять его на tile (он англ. «плитка»), считая такой элемент более сложным в реализации с компоновочной точки зрения. Intel не скрывает, что часть кристаллов для ускорителей Ponte Vecchio будет производить на своих мощностях компания TSMC. При этом подчёркивается, что основную часть продукции Intel по-прежнему будет выпускать самостоятельно.