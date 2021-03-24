Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава Intel продемонстрировал изделие Ponte Vecchio с 41 кристаллом

В очередной раз за последние недели.
1
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сегодня ночью выступал с рассказом о планах компании Intel на ближайшее будущее, и на одном из кадров к официальному пресс-релизу мелькнул тот самый образец ускорителя вычислений Ponte Vecchio, который ранее демонстрировал Раджа Кодури (Raja Koduri).

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
75" LG IPS за 4 336 000р - смотри характеристики
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

В отличие от своего коллеги, глава компании не стал скрывать, что держит в руках именно изделие Ponte Vecchio. Известно, что на одной подложке этот образец объединяет 41 кристалл. Глава Intel избегает употребления термина «чиплет», предпочитая заменять его на tile (он англ. «плитка»), считая такой элемент более сложным в реализации с компоновочной точки зрения. Intel не скрывает, что часть кристаллов для ускорителей Ponte Vecchio будет производить на своих мощностях компания TSMC. При этом подчёркивается, что основную часть продукции Intel по-прежнему будет выпускать самостоятельно.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel полупроводники ponte vecchio чиплет
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава Intel продемонстрировал изделие Ponte Vecchio с 41 кристаллом
1
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
6
Intel потратит $20 млрд на строительство двух предприятий в США и выберет место для европейской фабрики
3
AMD решит проблему с подключением USB-устройств и для чипсета X370
17
В условиях дефицита производственных мощностей клиенты будут закидывать исполнителей деньгами
1
Смартфоны – новая нефть: Apple стала мировым лидером по величине прибыли
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про удачу в майнинге
91
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
90
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
14
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Как приставки Super Nintendo и 3DO вместе с ZX Spectrum, Dendy и Sega формировали гейминг в России
9

Сейчас обсуждают

Денис Пономаренко
08:48
Всего за месяц стоимость чипов DDR4 емкостью 4 Гбит подскочила почти на 7%, а устаревшие DDR2 1 Гбит – и вовсе более чем на 10%. SSD-накопители тоже не дешевеют – к концу II квартала 2021 г. накопител...
Дефицит чипов начал угрожать производству принтеров
ultramarine1990
08:39
Как минимум. Лиза с АМД тоже сидеть сложа руки не будет. Забавно,что глава Интел признает что они в роли догоняющих.
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
aeolus777
08:39
Алкоголь?
Геймеры подросткового возраста меньше страдают депрессией, чем их сверстники
Роман
08:39
Ты про айфон?) У Сяоми подобных проблем с аккумами нет
Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется
Lamerusha Lat
08:39
Не пойму, как можно апгрейдить комп 2000 года?
Первые 7-нм процессоры Intel Meteor Lake получат модульную структуру и дебютируют в 2023 году
jmaxj
08:30
Пока таких как ты большинство - крипта точно не лопнет. Вот когда такие как ты начнут переобуваться и внезапно поверят в будущее криптовалют, настанет время продать биток
Компания снизила переменные затраты на майнинг биткоина до $2800 за счет собственной электростанции
RangerXP
08:30
Подождем. Всего 3 года осталось - можно набраться терпения.
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
Lamerusha Lat
08:29
Похоже, в мобильном подразделении Xiaomi заседают кидалы.
Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется
Jaster
08:27
Не все, у моего сына (11 лет скоро) есть сверстники/одноклассники, которые не играют. Бегают целыми днями на улице с палками и прочим мусором, свежим воздухом дышат. У некоторых даже телефонов нет кно...
Геймеры подросткового возраста меньше страдают депрессией, чем их сверстники
wwr222
08:26
Что есть под рукой....можно и такими-не суть.Просто лопаткой иногда трудно подлезть,чтобы хорошо размазать.У меня кулер Айс Хаммер Тор.Я не снимаю саму рамку при этом и она мешает лопаткой равномерно ...
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем