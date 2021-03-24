Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сегодня ночью заявил, что серия мероприятий Intel ON должна стать идеологической преемницей форума для разработчиков IDF в его лучшем представлении. Первое из мероприятий пройдёт в октябре текущего года в Сан-Франциско.

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Источник изображения: Intel

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Одновременно глава Intel заявил, что полон решимости вернуть принцип «тик-так» в прежнее русло, ибо ритмичность выхода новых техпроцессов и архитектур в последние годы была сильно нарушена. Во всяком случае, новое руководство Intel ставит перед собой задачу обеспечить ежегодные улучшения литографической технологии, пусть и не самые кардинальные. К 2024 году, помимо прочего, Intel рассчитывает вернуть себе лидерство по быстродействию центральных процессоров. В клиентском сегменте, по всей видимости, ставка делается на 7-нм процессоры Meteor Lake и их ближайших последователей.