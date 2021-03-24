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Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF

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Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сегодня ночью заявил, что серия мероприятий Intel ON должна стать идеологической преемницей форума для разработчиков IDF в его лучшем представлении. Первое из мероприятий пройдёт в октябре текущего года в Сан-Франциско.

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Источник изображения: Intel

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Одновременно глава Intel заявил, что полон решимости вернуть принцип «тик-так» в прежнее русло, ибо ритмичность выхода новых техпроцессов и архитектур в последние годы была сильно нарушена. Во всяком случае, новое руководство Intel ставит перед собой задачу обеспечить ежегодные улучшения литографической технологии, пусть и не самые кардинальные. К 2024 году, помимо прочего, Intel рассчитывает вернуть себе лидерство по быстродействию центральных процессоров. В клиентском сегменте, по всей видимости, ставка делается на 7-нм процессоры Meteor Lake и их ближайших последователей.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники процессоры
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Arkue
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Видимо бенгальские огни у девушки в руках означают состояние Intel. А количество - итерации плюсов.
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
Сергей Андреевич
07:57
и это был бы топ за свои денги )) у асуса были блоки вертикальные все компактно и железо не ноутбучное даж .. щас бы улетали как пирожки )) купил к телеку сразу..
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
Ник Хобо
07:50
"К 2024 году, помимо прочего, Intel рассчитывает вернуть себе лидерство по быстродействию центральных процессоров" Ахахаха, кто там верил в новые цпу от синих? Ещё 3 года будут топтаться позади.
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
Сергей Андреевич
07:47
для 27 2к . для 32 4 к минимум ... я даж 27 мон 4к буду искать ...больше смысла нет .. 27 для монитора самое то ..сидел как то за 27 мси на 1920)) это вырви глаз называется..
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