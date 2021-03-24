Intel потратит $20 млрд на строительство двух предприятий в США и выберет место для европейской фабрики
Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), как напоминает Reuters, выступил с докладом о стратегии компании в технологической сфере на ближайшие годы. Уже в текущем году будут выделены $20 млрд на строительство двух новых предприятий в Аризоне, а до конца следующего года Intel определится с местами строительства новых предприятий в США и Европе.
реклама
реклама
Intel делает ставку исключительно на передовые техпроцессы, если речь идёт о строительстве новых предприятий. Более того, компания начнёт активно привлекать сторонних клиентов на собственный конвейер, включая разработчиков ARM- и RISC-совместимых процессоров. Переговоры пока ведутся, имена заказчиков глава Intel пока назвать не готов, но ими могут стать Amazon, Cisco, Qualcomm и Microsoft. Сам Гелсингер в этом контексте упоминал только Apple.
Будет углублено сотрудничество с IBM в сфере разработки новых техпроцессов и методов компоновки микросхем. Собственные технологии и архитектуры Intel тоже готова предоставлять клиентам в рамках лицензионного договора. Компания готова строить новые предприятия в США вне зависимости от наличия или отсутствия государственных субсидий. Вряд ли это можно назвать совпадением, но Гелсингер заявил, что дефицит полупроводниковых компонентов сохранится ещё пару лет – к концу этого срока у компании могут появиться новые предприятия, включая и те, что будут обслуживать сторонних клиентов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила