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Intel потратит $20 млрд на строительство двух предприятий в США и выберет место для европейской фабрики

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Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), как напоминает Reuters, выступил с докладом о стратегии компании в технологической сфере на ближайшие годы. Уже в текущем году будут выделены $20 млрд на строительство двух новых предприятий в Аризоне, а до конца следующего года Intel определится с местами строительства новых предприятий в США и Европе.

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Источник изображения: Intel

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Intel делает ставку исключительно на передовые техпроцессы, если речь идёт о строительстве новых предприятий. Более того, компания начнёт активно привлекать сторонних клиентов на собственный конвейер, включая разработчиков ARM- и RISC-совместимых процессоров. Переговоры пока ведутся, имена заказчиков глава Intel пока назвать не готов, но ими могут стать Amazon, Cisco, Qualcomm и Microsoft. Сам Гелсингер в этом контексте упоминал только Apple.

Будет углублено сотрудничество с IBM в сфере разработки новых техпроцессов и методов компоновки микросхем. Собственные технологии и архитектуры Intel тоже готова предоставлять клиентам в рамках лицензионного договора. Компания готова строить новые предприятия в США вне зависимости от наличия или отсутствия государственных субсидий. Вряд ли это можно назвать совпадением, но Гелсингер заявил, что дефицит полупроводниковых компонентов сохранится ещё пару лет – к концу этого срока у компании могут появиться новые предприятия, включая и те, что будут обслуживать сторонних клиентов.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники
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