AMD решит проблему с подключением USB-устройств и для чипсета X370
К середине этого месяца стало понятно, что бревно в глазу ценителей платформы Socket AM4 в виде проблем с подключением USB-устройств будет удалено к началу апреля после выхода новой версии AGESA. Тогда считалось, что проблема будет решена для чипсетов AMD серий 400 и 500, но на этой неделе появились новые данные.
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Участник обсуждения на страницах Reddit утверждает, что служба технической поддержки AMD заверила его в проведении работ по устранению проблемы с подключением USB-устройств и для материнских плат на базе чипсета X370. Обновлённые BIOS и драйверы устранят данные проблемы, поэтому всем обладателям соответствующих материнских плат рекомендуется почаще заглядывать на сайты разработчиков.
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