Сайт DigiTimes обращает внимание ещё на одно последствие глобального дефицита полупроводниковых компонентов: нехватка производственных мощностей заставляет заказчиков по собственной инициативе предлагать исполнителям больше денег за услуги. Производителям даже нет нужды повышать цены, поскольку деньгами их пытаются переманить сами клиенты.

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Источник изображения: TSMC

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Где-то до середины 2022 года основные предприятия отрасли будут работать с полной загрузкой, а с TSMC клиенты уже ведут переговоры о заказах 2023 года, как поясняет тайваньский источник. Примеру контрактных производителей микропроцессорных компонентов последуют и смежники, которые занимаются тестированием и монтажом в корпус готовой продукции. Пожалуй, возможность влиять на ценовую политику исполнителей останется только у тяжеловесов типа Apple, которые размещают очень крупные заказы.