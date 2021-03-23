Смартфоны – новая нефть: Apple стала мировым лидером по величине прибыли
Ресурс Quartz решил провести интересные параллели между компанией Apple и крупнейшим экспортёром нефти Saudi Aramco. В прошлом году нефтяной рынок лихорадило на фоне снизившегося во время пандемии спроса, поэтому чистая прибыль компании снизилась до $49 млрд, что и позволило поставщику iPhone обойти её по этому критерию с $57,4 млрд чистой прибыли.
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Источник сравнивает фискальные периоды, а не календарные, поэтому четвёртый квартал прошлого года, который для Apple был очень удачным, в статистику не попал. Если бы это случилось, отрыв Apple от Saudi Aramco оказался бы ещё более впечатляющим. Впрочем, нельзя исключать, что стабилизация нефтяного рынка вернёт лавры самой прибыльной компании этому экспортёру углеводородного сырья в текущем году.
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