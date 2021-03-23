Представлен защищённый смартфон Cubot King Kong 5 Pro с NFC и Android 11
Китайская компания Cubot анонсировала новый защищённый смартфон под названием King Kong Pro. Новинка отличается относительно неплохой камерой, ёмкой аккумуляторной батареей, поддержкой бесконтактной оплаты и стоковой версией программного обеспечения.
Производитель акцентирует внимание не только на дополнительной защите корпуса, но и на возможностях основной камеры смартфона. Она имеет три оптических модуля во главе с 48-мегапиксельным на базе сенсора Sony.
Компанию ему составляют две матрицы разрешением 0,3 Мп и 5 Мп. Последняя используется для макросъёмки. Фронтальная камера для любителей делать селфи поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. В её основе лежит 25-мегапиксельный датчик изображения.
Cubot King Kong 5 Pro оборудован аккумулятором ёмкостью 8000 мА*ч. По словам производителя, время автономной работы на одном полном заряде составляет 550 часов в режиме ожидания. Сердцем смартфона выступает энергоэффективный мобильный процессор компании MediaTek.
Корпус новинки защищён по стандарту IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Устройство не боится падений, высоких и низких температур, пыли и может провести под водой на глубины 1,5 метра 30 минут. На каждом из четырёх углов есть дополнительные вставки с плотной резины, которые берут на себя удар при падении.
Cubot King Kong 5 Pro оборудован дисплеем диагональю около 6,1 дюйма, стереофоническими динамиками, навигационным модулем GPS и поддерживает технологию Near Field Communication с Google Pay. Новинка работает под управлением стоковой версии операционной системы Android 11 без дополнительного программного обеспечения поверх.
Модель доступна в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Официальная цена смартфона составила 250 долларов. Старт продаж запланирован на 29 марта.
До 2 апреля купить Cubot King Kong 5 Pro на AliExpress можно будет за 140 долларов.
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