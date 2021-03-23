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PTI окажет содействие пострадавшей от пожара компании Renesas

С апреля она займётся обработкой чипов японской компании.
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Готовность компаний полупроводникового сектора приходить на выручку партнёрам и даже конкурентам в условиях дефицита производственных мощностей заслуживает уважения. Ещё не так давно японская компания Renesas, которая 70% продукции выпускает собственными силами с использованием зрелых техпроцессов, выражала готовность принять часть заказов от конкурентов, чтобы увеличить степень загрузки собственных предприятий, но случившийся на прошлой неделе пожар на одном из предприятий вынудил её превратиться в сторону, претендующую на получение помощи.

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Как отмечает издание DigiTimes, услуги по тестированию и упаковке выпущенных Renesas полупроводниковых кристаллов готова взять на себя компания Powertech Technology (PTI).

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Источник изображения: TSMC

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«Руку помощи» PTI готова протянуть уже со следующего месяца, чтобы минимизировать влияние пожара на деятельность Renesas Electronics. Последняя является третьим по величине в мире поставщиком автомобильных электронных компонентов, отрасль страдает от дефицита комплектующих с конца прошлого года, автопроизводители вынуждены останавливать конвейеры и откладывать выход новых моделей, поэтому проявления солидарности в этой ситуации будут не лишними.

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