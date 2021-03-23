Готовность компаний полупроводникового сектора приходить на выручку партнёрам и даже конкурентам в условиях дефицита производственных мощностей заслуживает уважения. Ещё не так давно японская компания Renesas, которая 70% продукции выпускает собственными силами с использованием зрелых техпроцессов, выражала готовность принять часть заказов от конкурентов, чтобы увеличить степень загрузки собственных предприятий, но случившийся на прошлой неделе пожар на одном из предприятий вынудил её превратиться в сторону, претендующую на получение помощи.

реклама

Как отмечает издание DigiTimes, услуги по тестированию и упаковке выпущенных Renesas полупроводниковых кристаллов готова взять на себя компания Powertech Technology (PTI).

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

«Руку помощи» PTI готова протянуть уже со следующего месяца, чтобы минимизировать влияние пожара на деятельность Renesas Electronics. Последняя является третьим по величине в мире поставщиком автомобильных электронных компонентов, отрасль страдает от дефицита комплектующих с конца прошлого года, автопроизводители вынуждены останавливать конвейеры и откладывать выход новых моделей, поэтому проявления солидарности в этой ситуации будут не лишними.