Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
Компания Intel не стала скрывать, что мероприятие, намеченное на шестое апреля, будет посвящено анонсу долгожданных процессоров семейства Ice Lake-SP, которые первоначально должны были дебютировать ещё в 2019 году.
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В ходе трансляции будут продемонстрированы выступления Навина Шеноя (Navin Shenoy), исполнительного вице-президента Data Platform Group и Лиза Спелман (Lisa Spelman), корпоративный вице-президент подразделения Xeon and Memory Group. С короткими комментариями выступит недавно назначенный генеральным директором Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).
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