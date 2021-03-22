Китайские компании заинтересованы в покупке зарубежных конкурентов
Как отмечает DigiTimes, представители китайской полупроводниковой промышленности на отраслевом мероприятии SEMICON пришли к выводу, что потребности национального рынка она пока удовлетворить не в состоянии, поскольку покрывает их всего на 15,7%, и даже к 2024 году этот показатель не превысит 20,7%.
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На передовые литографические нормы в силу санкционных ограничений Китай пока замахиваться не может, а вот совершенствованию зрелых техпроцессов китайские компании в ближайшие годы будут уделять самое пристальное внимание. Дефицит производственных мощностей, по мнению китайских исследователей, в ближайшие годы станет нормой для мирового рынка, поэтому зарубежные компании могли бы выиграть от размещения заказов на китайских предприятиях. Компании из КНР должны быть заинтересованы в покупке зарубежных активов, чтобы расширить своё глобальное влияние и распределить ресурсы. Текущий дефицит компонентов должен ослабнуть к 2022 году, а 2023 год может даже принести кризис перепроизводства в отдельных сферах, как считают китайские аналитики.
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