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Другое

Россиянин обошёл соперников, разогнав AMD FX-8300 до 4.5 ГГц на соревнованиях

Ну, и прочие элементы системы тоже пришлось разгонять.
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Понедельник создал подходящие условия для того, чтобы обратиться к теме ретроразгона на страницах новостного раздела, хотя российский оверклокер Remarc своими достижениями в данной сфере поделился ещё в конце прошлой недели. Турнир с замысловатым названием Challenger 2021 Div VI round 1 AMD Legacy предусматривал ограничение на тактовую частоту процессоров AMD FX, которые с использованием жидкого азота способны покорить рубеж 8.5 ГГц. В данном случае участникам было запрещено превышать частоту 4.5 ГГц, но разгон других компонентов системы никак не регламентировался.

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Источник изображения: HWBot, Remarc

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Remarc использовал материнскую плату Gigabyte GA-970A-UD3 и охладитель Zalman CNPS9700, который был установлен на процессор AMD FX-8300. Две планки памяти с двусторонним расположением микросхем работали в режиме DDR3-2133 при напряжении 1,9 В и значениях таймингов 6-11-9-26-37. Из трёх предложенных организаторами стадий испытаний две были для нашего соотечественника новыми, но это не помешало ему занять первое место по итогам этого этапа соревнований. С конкретными результатами можно ознакомиться на страницах ресурса HWBot.

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Теги

amd экстремальный разгон amd fx vishera ретроклокинг fx-8300
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