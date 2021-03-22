Тайваньские контрактные производители полупроводниковых компонентов, как отмечает DigiTimes, не рассчитывают на улучшение ситуации с балансом спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе, а потому со следующего года намереваются ввести плавающую модель ценообразования, которая в большей степени отвечала бы их интересам в условиях дефицита производственных мощностей.

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Источник изображения: TSMC

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В прошлом году и начале текущего компания UMC уже повышала цены на свои услуги, как не раз отмечали те же тайваньские источники. В случае с TSMC официальные представители заявляли, что компания придерживается стратегии долгосрочного партнёрства с клиентами, а потому старается обеспечивать стабильность цен на свои услуги. Тайваньские СМИ сообщали, что скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%, компания всё же отменила на фоне высокого спроса на свои услуги.