Тайваньские контрактные производители готовы перейти на плавающее ценообразование
Тайваньские контрактные производители полупроводниковых компонентов, как отмечает DigiTimes, не рассчитывают на улучшение ситуации с балансом спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе, а потому со следующего года намереваются ввести плавающую модель ценообразования, которая в большей степени отвечала бы их интересам в условиях дефицита производственных мощностей.
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В прошлом году и начале текущего компания UMC уже повышала цены на свои услуги, как не раз отмечали те же тайваньские источники. В случае с TSMC официальные представители заявляли, что компания придерживается стратегии долгосрочного партнёрства с клиентами, а потому старается обеспечивать стабильность цен на свои услуги. Тайваньские СМИ сообщали, что скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%, компания всё же отменила на фоне высокого спроса на свои услуги.
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