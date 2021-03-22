Японцы не теряют надежды убедить TSMC построить в стране полноценное предприятие
Глядя, как США и Европа наперебой привлекают к развитию региональных предприятий компанию TSMC, японские власти чувствуют плохо скрываемую обиду за державу, как поясняет издание Nikkei Asian Review. Они уже пытались договориться с TSMC о строительстве передового предприятия на территории Японии, но американцы переманили тайваньского партнёра в Аризону, и в результате TSMC согласилась построить только исследовательский центр в 50 км от Токио.
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Как отмечает японский источник, местные власти полны решимости вернуть стране было влияние на рынке полупроводниковых компонентов и технологий, поэтому к обсуждению вопроса о строительстве предприятия TSMC в Японии они могут вернуться позже, в более подходящий момент. Пока же местные производители должны будут сосредоточиться на сопутствующих технологиях, имеющих отношение к литографии. Появление исследовательского центра TSMC поможет добиться прогресса на этом направлении.
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