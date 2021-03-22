В пятницу на ведущем предприятии Renesas в Японии вспыхнул пожар в одной из чистых комнат, используемых для производства полупроводниковых компонентов. Данное предприятие на две трети ориентировано на снабжение компонентами автопроизводителей. Как отмечает Nikkei Asian Review, пожар охватил площадь примерно в 600 кв.м, но деятельность предприятия удастся восстановить не ранее чем через месяц.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Сейчас Renesas располагает месячным запасом готовой продукции, но он будет истощён достаточно быстро с учётом высокого спроса на автокомпоненты по всему миру. В феврале это же предприятие приостанавливало работу на несколько дней из-за землетрясения. Дистрибьюторы утверждают, что располагают запасом продукции Renesas на два-три месяца, но избежать последствий пожара на указанном предприятии не удастся. Сама компания оценивает упущенную выручку примерно в $156 млн. Поскольку контрактные производители вынуждены будут компенсировать сокращение предложения на автомобильном рынке, пострадать могут смежные сегменты рынка, включая потребительский, на котором уже наблюдается острый дефицит графических процессоров и компонентов для игровых консолей.