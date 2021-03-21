Активность Foxconn в сфере развития зарождающегося бизнеса по сборке электромобилей, по информации Nikkei Asian Review, объясняется амбициями руководства по превращению компании в серьёзного игрока на данном рынке. Генеральный директор Юн Лю (Young Liu) не скрывает, что для Foxconn электромобили станут следующим важным этапом развития. Через пять-шесть лет компания рассчитывает контролировать не менее 10% рынка услуг по сборке электромобилей и поставке компонентов для них.

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Источник изображения: Reuters

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Отсутствие двигателя внутреннего сгорания сильно упрощает задачу по выходу на этот рынок, по словам руководителя Foxconn. Электромобиль представляет собой сочетание силового электрического привода с некоторым набором полупроводниковых компонентов. Для Foxconn это знакомая специфика, но компания собирается развивать электромобильный бизнес по децентрализованной схеме. Производство отдельных компонентов будет где-то сосредоточено, но сборочные предприятия будут распределены по всему миру с целью сокращения расходов на доставку готовых машин.

В рамках предложенной открытой платформы MIH компания готова поставлять до 80% компонентов, необходимых для создания электромобиля. Платформа будет совместима с технологиями автопилота. По мнению представителей Foxconn, по мере появления на рынке электромобилей, созданных на данной платформе, японские автопроизводители начнут относиться к этому сегменту рынка более серьёзно, поскольку сейчас они сосредоточены на гибридных решениях и оптимизации ДВС.