Илон Маск убеждён, что использование электромобилей Tesla для шпионажа привело бы к закрытию компании
Вчерашние новости об опасениях китайских властей по поводу использования оснащённых камерами электромобилей Tesla для шпионажа на секретных объектах национальной инфраструктуры нашли отклик в выступлении Илона Маска (Elon Musk) на открытии локального форума для разработчиков, как отмечает Агентство Reuters. Глава Tesla присутствовал на мероприятии виртуально через видеоконференцсвязь.
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По его словам, если бы машины Tesla использовались для шпионажа в Китае и где бы то ни было ещё, то компанию пришлось бы закрыть. Как заверил общественность глава Tesla, компания очень серьёзно относится к соблюдению конфиденциальности любой информации. Напомним, установленные по периметру электромобилей Tesla камеры используются для работы системы автопилота и охранной сигнализации, полученное с них видео передаётся на серверы компании для обработки и анализа. По всей видимости, именно это обстоятельство вызвало озабоченность китайских чиновников, которые запретили использование электромобилей Tesla на секретных объектах. В прошлом году компания продала 30% своих машин именно в Китае, поэтому местный рынок очень важен для неё.
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