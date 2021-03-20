Агентство Reuters приводит заявление министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которая после консультаций с представителями полупроводниковой отрасли пришла к выводу, что борьба с дефицитом компонентов и развитие американского производства должны стать приоритетами для профильного ведомства.

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Источник изображения: Reuters

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Меры по решению имеющихся проблем будут выработаны совместно с представителями профильной ассоциации SIA, как сообщается в заявлении министерства. По неофициальным данным, действующие власти США могут выделить до $37 млрд на поддержку исследований и разработок, а также создание на территории страны современных производств полупроводниковых компонентов. TSMC и Samsung уже намереваются построить передовые предприятия в США, при наличии государственной поддержки их примеру готова последовать GlobalFoundries.