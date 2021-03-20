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Билл Гейтс демонстрирует заботу о природе, пересев на электромобили и перейдя на употребление искусственного мяса

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Ресурс CNBC обратил внимание на некоторые комментарии Билла Гейтса (Bill Gates), которые один из богатейших людей мира сделал на страницах Reddit в ходе общения с аудиторией на тему защиты окружающей среды. Основатель Microsoft недавно представил свою новую книгу об изменениях климата, поэтому темы обсуждения были сосредоточены вокруг экологии.

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Источник изображения: CNBC

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По словам Гейтса, он старается личным примером мотивировать людей снижать негативное влияние на окружающую среду. Он пересел на электромобили и оснастил солнечными панелями свой дом. Время от времени он употребляет в пищу синтетическое мясо – предполагается, что при его производстве экология страдает в меньшей степени, чем при выращивании рогатого скота. Самолёт миллиардер заправляет экологически чистым горючим, да и просто старается осуществлять меньше перелётов. Он также финансирует применение тепловых насосов в жилье массового сегмента для обогрева в качестве альтернативы потреблению природного газа.

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