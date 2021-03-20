Intel вернула ещё одного ветерана в области технологических разработок
Ресурс Oregon Live уделяет повышенное внимание активности корпорации Intel в штате Орегон, поскольку здесь расположен крупный производственный кластер. Недавно источнику стало известно, что нынешний глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) привлёк под знамёна процессорного гиганта ещё одного ветерана с 22-летним опытом работы в сфере производства компонентов и разработки новых техпроцессов.
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Санджей Натараджан (Sanjay Natarajan) работал в Intel до 2015 года, после чего нашёл применение своим талантам в статусе вице-президента Applied Materials. О своём «возвращении домой в Intel» Санджей сообщил в минувшую среду. Ему предстоит стать вице-президентом и руководителем группы разработки логики в Орегоне. Натараджан выразил твёрдую уверенность в том, что однажды Intel вернёт себе технологическое лидерство.
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