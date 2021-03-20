Dell верит в способность нынешнего главы Intel привести компанию к успеху
Издание CRN поделилось высказываниями руководителей Intel и Dell, которые они сделали на мероприятии, посвящённом анонсу новой линейки серверов последней из марок. Майкл Делл (Michael Dell), основатель и бессменный глава одного из крупнейших производителей ПК и серверов в мире, выразил уверенность в способности Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) привести Intel к успеху. Делл заявил, что вдохновлён теми планами, которыми руководство Intel поделилось с ним недавно.
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На предыдущем месте работы в VMware Патрик Гелсингер был тоже связан с Dell, поскольку компания сохраняла за собой крупный пакет акций. Оба руководителя также прекрасно помнят период, когда Intel и Dell только начали сотрудничать. Майкл Делл выразил уверенность, что сотрудничество компаний будет только расширяться. Вчера стало известно, что долгожданные 10-нм серверные процессоры Intel Ice Lake-SP могут быть представлены 6 апреля. Им предстоит соперничать с недавно анонсированными 7-нм процессорами AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3.
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