Тайваньские власти недавно выступили с заявлением о способности инфраструктуры острова обеспечить основных потребителей водой до конца мая текущего года, когда в регионе начнутся затяжные дожди. Умерить аппетиты было велено только местным фермерам, а полупроводниковая отрасль от дефицита технической воды пока не пострадала. И всё же, как отмечает издание Liberty Times, компания TSMC якобы оплатила поставку около сотни резервуаров с водой ёмкостью по 20 тонн каждый.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -22000р на 2060 - цены пошли вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

Эти меры наверняка являются предупредительными, производитель полупроводниковых компонентов подстраховывается на тот случай, если последствия засухи ударят по нему раньше, чем ожидается. TSMC вынуждена наращивать объёмы выпуска компонентов, и сдерживающие факторы типа дефицита водных ресурсов ей не нужны.