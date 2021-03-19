TSMC продолжает бороться с последствиями засухи на Тайване
Тайваньские власти недавно выступили с заявлением о способности инфраструктуры острова обеспечить основных потребителей водой до конца мая текущего года, когда в регионе начнутся затяжные дожди. Умерить аппетиты было велено только местным фермерам, а полупроводниковая отрасль от дефицита технической воды пока не пострадала. И всё же, как отмечает издание Liberty Times, компания TSMC якобы оплатила поставку около сотни резервуаров с водой ёмкостью по 20 тонн каждый.
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Эти меры наверняка являются предупредительными, производитель полупроводниковых компонентов подстраховывается на тот случай, если последствия засухи ударят по нему раньше, чем ожидается. TSMC вынуждена наращивать объёмы выпуска компонентов, и сдерживающие факторы типа дефицита водных ресурсов ей не нужны.
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