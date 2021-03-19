Delta Electronics станет больше внимания уделять производству автокомпонентов
Продукция тайваньской компании Delta Electronics хорошо известна завсегдатаям компьютерных сайтов, прежде всего – вентиляторами и блоками питания, но сайт DigiTimes сообщает, что теперь производитель будет больше внимания уделять выпуску компонентов для электромобилей. По сути, данным видом деятельности компания занимается уже сейчас, но теперь перечень клиентов будет расширен, как и ассортимент продукции.
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Логично, что Delta Electronics будет специализироваться на силовых элементах, причём компания будет предлагать и зарядные станции для электромобилей. Уже сейчас компания поставляет автокомпоненты производителям из США, Европы и Японии. К 2030 году Delta Electronics рассчитывает занять не менее 10% рынка силовых компонентов для применения в электромобилях.
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