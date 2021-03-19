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Дефицит компонентов вынуждает производителей видеокарт поднимать цены

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Как только дело доходит до поиска виноватых в росте цен на видеокарты, если не брать в расчёт невозмутимых майнеров, то обычно участники процесса ценообразования начинают перекладывать вину друг на друга. Основной груз ответственности вынуждены нести торговые сети и дистрибьюторы, но на цены влияют и сами производители, как отмечает ресурс DigiTimes.

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Источник изображения: Asustek Computer

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По крайней мере, разбирая годовую финансовую отчётность Asustek Computer, этот источник говорит о росте цен на видеокарты на 10-20% ещё на этапе отгрузки производителем, и это ещё не предел. Производители вынуждены отображать в отпускных ценах возросшие затраты на закупку комплектующих, поскольку из-за дефицита стоимость последних тоже увеличилась. Рост цен на видеокарты в обозримом будущем продолжится, как считают источники.

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финансы видеокарты майнинг
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