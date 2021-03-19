Сейчас компания GlobalWafers контролирует примерно 17% мирового рынка кремниевых пластин, а после сделки по поглощению немецкого конкурента Siltronics она выйдет на второе место с 30% рынка. Как отмечает DigiTimes, заказами на поставку кремниевых пластин GlobalWafers будет обеспечена до конца второго полугодия.

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Источник изображения: TSMC

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Максимальная загрузка будет сохранена на линиях по выпуску кремниевых пластин типоразмеров 300, 200 и 150 мм. Кремниевые пластины используются для изготовления кристаллов микросхем и процессоров. Высокий спрос на полупроводниковые компоненты уже вызвал дефицит во многих отраслях, но ресурсов для резкого увеличения объёмов производства у участников рынка нет.