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SLI-мост от NVIDIA RTX A6000 позволил объединить пару GeForce RTX 3090

Практический эксперимент доказал наличие такой возможности.
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В отличие от дельфина и русалки, видеокарты GeForce RTX 3090 могут объединяться попарно для ускорения трёхмерной графики, хотя подобная возможность сейчас преимущественно востребована любителями козырнуть высокими результатами в бенчмарках, поскольку разработчики игр поддержку подобных тандемов постепенно забрасывают.

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Участник обсуждения на страницах Reddit ещё в прошлом году стал счастливым обладателем двух видеокарт GeForce RTX 3090, которые достались ему по рекомендованной розничной цене. В порядке эксперимента он позже приобрёл так называемый SLI-мост, использующий интерфейс NVLink для объединения двух видеокарт в тандем. Формально этот мост предназначался для профессиональных графических адаптеров NVIDIA RTX A6000, но прекрасно заработал и с GeForce RTX 3090.

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Источник изображения: Reddit, Speeduae

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Позже, кстати, владелец видеокарт планирует перевести их на использование водоблоков.

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Источник изображения: Reddit, Speeduae

Программное обеспечение NVIDIA тоже прекрасно воспринимает «неродной» SLI-мост, позволяя активировать соответствующий режим.

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geforce rtx 3090 sli rtx a6000
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