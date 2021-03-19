SLI-мост от NVIDIA RTX A6000 позволил объединить пару GeForce RTX 3090
В отличие от дельфина и русалки, видеокарты GeForce RTX 3090 могут объединяться попарно для ускорения трёхмерной графики, хотя подобная возможность сейчас преимущественно востребована любителями козырнуть высокими результатами в бенчмарках, поскольку разработчики игр поддержку подобных тандемов постепенно забрасывают.
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Участник обсуждения на страницах Reddit ещё в прошлом году стал счастливым обладателем двух видеокарт GeForce RTX 3090, которые достались ему по рекомендованной розничной цене. В порядке эксперимента он позже приобрёл так называемый SLI-мост, использующий интерфейс NVLink для объединения двух видеокарт в тандем. Формально этот мост предназначался для профессиональных графических адаптеров NVIDIA RTX A6000, но прекрасно заработал и с GeForce RTX 3090.
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Позже, кстати, владелец видеокарт планирует перевести их на использование водоблоков.
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Программное обеспечение NVIDIA тоже прекрасно воспринимает «неродной» SLI-мост, позволяя активировать соответствующий режим.
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