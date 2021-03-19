На покупку предприятия Micron претендуют четыре компании
Издание The Wall Street Journal приводит комментарии аналитиков по поводу дальнейшей судьбы предприятия Micron Technology в штате Юта, на котором сейчас выпускается память типа 3D XPoint. Данный тип продукции не приносит компании достаточного дохода, но требует больших затрат, поэтому с бизнесом решено было проститься.
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Изначально отмечалось, что перепрофилировать предприятие под другие нужды сама Micron не готова, поскольку это тоже затратно. Данные хлопоты будут переложены на бюджет будущих владельцев. Как считают аналитики UBS, только покупка нового оборудования встанет покупателю предприятия в $3 млрд. Здесь будущему владельцу очень пригодились бы государственные субсидии.
По мнению специалистов J.P. Morgan, на это предприятие претендуют четыре компании: Analog Devices, NXP Semiconductors, STMicroelectronics и Infineon. Три последние являются зарубежными, но если они убедят власти в способности принести пользу национальной полупроводниковой отрасли США, то тоже смогут рассчитывать на субсидии. Увы, моментально включиться в борьбу с дефицитом чипов они не смогут – на перепрофилирование предприятия Micron уйдёт какое-то время. Главное, впрочем, что оно останется в США и будет снабжать местных клиентов.
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