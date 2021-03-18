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Blackview представит планшет на собственной операционной системе

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Большинство планшетных компьютеров в мире работает на базе одной из трёх операционных системы: iPad OS, Android и Windows. Тем не менее время от времени некоторых производители пытаются создать собственное программное обеспечение. Например, китайская компания Blackview. Она готовит к выходу планшет на базе проприетарной операционной системы. Грядущая новинка будет называться Blackview Tab 9 и заменит на рынке модель Tab 8, которая отличалась низкой ценой.



Новая версия ОС станет главной фишкой устройства. Правда, за основу при её создании программисты китайской компании взяли операционную систему Android 10. Компания отмечает, что в новом программном обеспечении пользователей удивит интерфейс. Также мы увидим обновлённые пиктограммы приложений, тёмный режим, родительский контроль, «цифровое благополучие», удобные заметки и интегрированного «системного администратора». Больше информации Blackview обещает опубликовать позже.



Что интересно, производитель ещё не определился с названием операционной системы для своего планшета. Принять участие в выборе наименования ОС может каждый желающий. Конкурс стартовал 16 марта и продлится до 22 марта. Победитель получит в подарок тот самый планшетный компьютер Blackview Tab 9. С деталями можно ознакомиться на официальной странице компании в Facebook, перейдя по этой ссылке.



Blackview Tab 9 будет оборудован аккумулятором ёмкостью 7480 мА*ч. Время автономной работы в режиме ожидания составит 840 часов. Смотреть видео и играть в игры можно будет по 6 часов, а слушать музыку и разговаривать – 38 часов и 30 часов соответственно.

Модель будет комплектоваться 10,1-дюймовым дисплеем с относительно тонкими рамками. В основу ляжет матрица формата FHD+ с разрешением 1200 x 1920 пикселей. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а вместимость встроенного накопителя – 64 ГБ.



Также отметим тонкие рамки, стереофонические динамики, поддержку работы в сетях 4G/LTE и возможность подключения внешней клавиатуры. Покупателям будущая новинка будет доступна в сером и золотистом цветовых вариантах. Больше информации о Blackview Tab 9 вы найдёте на официальном сайте компании.
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