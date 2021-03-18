Издание DigiTimes сообщает, что трио тайваньских производителей видеокарт в лице Asustek, MSI и Gigabyte предвкушает получение неплохой прибыли по итогам текущего года, называя два благоприятных фактора для подобного прогноза: сохранение тенденции к удалённой работе и дистанционному обучению, а также подъём на рынке криптовалют.

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При таком настрое производителей видеокарт рассчитывать на скорое снижение цен не приходится. Если бы они рассчитывали на скорый конец нового этапа криптовалютной лихорадки, то последующее падение спроса могло бы подорвать их выручку. Если такой сценарий не закладывается в годовой прогноз, то участники рынка рассчитывают на сохранение высокого спроса со стороны майнеров.