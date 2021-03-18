Новая реклама процессоров AMD затрагивает тему подъёма с колен
Пока в недрах редакции DigiTimes формируются действительно актуальные новости, в бурлящие воды информационного потока нашего сайта отправляются материалы иного содержания. Компания AMD недавно представила мобильные процессоры Ryzen PRO 5000, которые будут применяться в ноутбуках для корпоративных пользователей, и в соответствующем разделе сайта уже выложила маркетинговые материалы, предназначенные для их продвижения на рынок.
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Тему набрасывания на лопасти поддерживает серия баннеров под общим лозунгом «производительность, которая вас унесёт». Трансформируемые устройства на базе новых процессоров обещают до 17,5 часов работы без подзарядки от сети.
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Другая серия баннеров апеллирует к теме подъёма с колен, поскольку ноутбуки на базе процессоров новой серии должны помочь условной команде специалистов «подняться». Купол воздушного шара визуально символизирует неизбежность движения вверх.
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