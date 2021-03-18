Пока в недрах редакции DigiTimes формируются действительно актуальные новости, в бурлящие воды информационного потока нашего сайта отправляются материалы иного содержания. Компания AMD недавно представила мобильные процессоры Ryzen PRO 5000, которые будут применяться в ноутбуках для корпоративных пользователей, и в соответствующем разделе сайта уже выложила маркетинговые материалы, предназначенные для их продвижения на рынок.

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Источник изображения: AMD

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Тему набрасывания на лопасти поддерживает серия баннеров под общим лозунгом «производительность, которая вас унесёт». Трансформируемые устройства на базе новых процессоров обещают до 17,5 часов работы без подзарядки от сети.

Источник изображения: AMD

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Другая серия баннеров апеллирует к теме подъёма с колен, поскольку ноутбуки на базе процессоров новой серии должны помочь условной команде специалистов «подняться». Купол воздушного шара визуально символизирует неизбежность движения вверх.