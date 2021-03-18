По информации Bloomberg, воодушевлённая создаваемым самоизоляционными тенденциями спросом, компания Apple намеревается в начале апреля представить новые модели планшетов iPad Pro, которые обзаведутся новым процессором и улучшенными камерами.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Типоразмер останется прежним: 11 и 12,9 дюймов соответственно, а вот старшей модели iPad Pro может быть выделен дисплей типа Mini-LED, обеспечивающий более высокие яркость и контрастность. Скорее всего, разработанный для ноутбуков Apple процессор M1 или его более экономичная версия пропишется в обеих моделях планшетов. Предсказывается и появление порта Thunderbolt, повышающего скорость передачи информации по сравнению с USB-C и облегчающего подключение к различным периферийным устройствам. Последний квартал прошлого года принёс Apple около $8,4 млрд выручки от реализации планшетов, поэтому компания желает поддерживать интерес покупателей к подобным устройствам за счёт регулярного обновления их характеристик. Планшет iPad mini в этом году тоже может обновиться, получив более крупный дисплей.