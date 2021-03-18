Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Планшеты Apple iPad Pro могут получить новый процессор уже в апреле

Куй железо, пока горячо.
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU

По информации Bloomberg, воодушевлённая создаваемым самоизоляционными тенденциями спросом, компания Apple намеревается в начале апреля представить новые модели планшетов iPad Pro, которые обзаведутся новым процессором и улучшенными камерами.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Типоразмер останется прежним: 11 и 12,9 дюймов соответственно, а вот старшей модели iPad Pro может быть выделен дисплей типа Mini-LED, обеспечивающий более высокие яркость и контрастность. Скорее всего, разработанный для ноутбуков Apple процессор M1 или его более экономичная версия пропишется в обеих моделях планшетов. Предсказывается и появление порта Thunderbolt, повышающего скорость передачи информации по сравнению с USB-C и облегчающего подключение к различным периферийным устройствам. Последний квартал прошлого года принёс Apple около $8,4 млрд выручки от реализации планшетов, поэтому компания желает поддерживать интерес покупателей к подобным устройствам за счёт регулярного обновления их характеристик. Планшет iPad mini в этом году тоже может обновиться, получив более крупный дисплей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple планшетный компьютер ipad планшет ipad pro
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Планшеты Apple iPad Pro могут получить новый процессор уже в апреле
+
Acer и Asustek рассчитывают на высокий спрос на ноутбуки в этом полугодии
+
SMIC при поддержке властей построит в Китае ещё одно предприятие
1
На следующей неделе Intel расскажет о новой эре технологического лидерства
36
Выпуском электромобилей Apple может заняться Volkswagen
30
Масштабы инвестиций TSMC и Samsung делают их технологический уровень недосягаемым для конкурентов
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
160
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
76
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
6
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
14
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
5
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже

Сейчас обсуждают

Дима Голков
11:38
у Z490 Unify питальник "будь здоров"... хватит и на 11 поколение.
MSI: процессоры Intel Core новейшего поколения представят 30 марта
Дмитрий Михайлов
11:35
давно уже на win7 та же слежка, что и на других. А ты продолжай мучаться в блаженном неверии.
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
John Shepard
11:32
AMD не планируют ограничивать майнинг в картах RDNA2 и не видят проблем в подобном использовании GPU
Мавлет Компотов
11:32
На данный момент интел выгоднее покупать, 5600х за такие бабки ни кому не нужен
На следующей неделе Intel расскажет о новой эре технологического лидерства
Зеновий Радеонович
11:32
я знаю как создать, только там надо 7кликов сделать (спецом посчитал). На 7ке - 3 клика. это просто как пример, что интерфейс можно испоганить ничего не дав взамен.
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
ахахах
11:31
а там на украине закупили эту бесплатную вакцину в 3 раза дороже файзера.А вчера по всем новостям крутили(и в США тоже)што байден сильно болен старческим слабоумием(но это и неудивительно,его ж демокр...
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
Inqizitor
11:31
Только в случае APU покупается сам APU, одна планка памяти, копеечная матплата, самый дешёвый БП и один модуль памяти и получается независимый майнинговый модуль. Вопрос в том, как быстро раскупят эти...
AMD не планируют ограничивать майнинг в картах RDNA2 и не видят проблем в подобном использовании GPU
Алексей Гераськин
11:30
Собственно говоря, вы мой посыл не так поняли. Я финансово могу купить карту и за 200 тысяч рублей, но не буду покупать дороже 25 тысяч, в ценах на начало 2021 года, принципиально. Потому что это нено...
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
Ханыга
11:29
Шапочку из фольги поправь. А то слетела видать и рептилоиды-плоскоземельщики облучили ваш мозг...
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
DarkShaman
11:27
Как бы для ПК есть GOG'овская версия с отключенной защитой.
Через неделю Sony начнёт раздавать набор хороших инди-игр, а в апреле подарит всем Horizon Zero Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем