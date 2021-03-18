Планшеты Apple iPad Pro могут получить новый процессор уже в апреле
По информации Bloomberg, воодушевлённая создаваемым самоизоляционными тенденциями спросом, компания Apple намеревается в начале апреля представить новые модели планшетов iPad Pro, которые обзаведутся новым процессором и улучшенными камерами.
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Типоразмер останется прежним: 11 и 12,9 дюймов соответственно, а вот старшей модели iPad Pro может быть выделен дисплей типа Mini-LED, обеспечивающий более высокие яркость и контрастность. Скорее всего, разработанный для ноутбуков Apple процессор M1 или его более экономичная версия пропишется в обеих моделях планшетов. Предсказывается и появление порта Thunderbolt, повышающего скорость передачи информации по сравнению с USB-C и облегчающего подключение к различным периферийным устройствам. Последний квартал прошлого года принёс Apple около $8,4 млрд выручки от реализации планшетов, поэтому компания желает поддерживать интерес покупателей к подобным устройствам за счёт регулярного обновления их характеристик. Планшет iPad mini в этом году тоже может обновиться, получив более крупный дисплей.
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