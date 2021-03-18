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SMIC при поддержке властей построит в Китае ещё одно предприятие

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Отсутствие у SMIC доступа к передовому литографическому оборудованию из-за санкций США вовсе не мешает компании вводить в строй или планировать запуск новых предприятий. Как отмечает Bloomberg, в следующем году SMIC при поддержке муниципальных властей Шэньчжэня собирается построить новое предприятие, которое сосредоточится на выпуске 28-нм продукции с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм.

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Источник изображения: TSMC

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Надо сказать, что в Китае больше распространена обработка кремниевых пластин типоразмера 200 мм, поэтому будущее предприятие в Шэньчжэне в этом смысле будет одним из передовых. Помимо 28-нм продукции, оно сможет выпускать и более «грубую», но в наличии спроса на неё сомневаться не приходится. Напомним, что принятая властями КНР программа развития отрасли на ближайшую пятилетку подразумевает «накопление сил» для технологического рывка при текущем использовании более зрелых техпроцессов.

Всего проект строительства нового предприятия SMIC обойдётся инвесторам в $2,35 млрд. Сама компания будет обладать 55% акций, ещё 23% достанутся муниципалитету Шэньчжэня, на оставшиеся могут быть привлечены сторонние инвесторы. Выпуском продукции предприятие займётся уже в следующем году, проектные мощности подразумевают обработку в месяц до 40 тысяч кремниевых пластин.

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Теги

литографическое производство полупроводники китай smic
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