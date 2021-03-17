Попытки сосватать кого-то из автопроизводителей электромобильной инициативе Apple после проведённого Volkswagen мероприятия возобновились, и эксперты Wedbush Securities сочли возможным заявить, что именно Volkswagen может стать производственным партнёром Apple по выпуску электромобилей. С выбором подрядчика Apple якобы должна определиться к этому лету.

реклама

анонсы и реклама 3090 в продаже - смотри цены Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Electrek

реклама

Руководство Volkswagen, в свою очередь, не стало скрывать намерений догнать и перегнать Tesla (всё-таки, это новость о разгоне на профильном сайте), но призналось, что для этого надо будет развивать не только собственные технологии, но и профильное программное обеспечение. В ближайшие годы технологическая гонка обострится, как считают в Volkswagen, и занять доминирующее положение в одночасье будет крайне сложно. Напомним, что к концу десятилетия Volkswagen рассчитывает довести долю электромобилей на европейском рынке до 70%, в США и некоторых других странах она к тому времени увеличится до 50%.