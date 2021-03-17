Выпуском электромобилей Apple может заняться Volkswagen
Попытки сосватать кого-то из автопроизводителей электромобильной инициативе Apple после проведённого Volkswagen мероприятия возобновились, и эксперты Wedbush Securities сочли возможным заявить, что именно Volkswagen может стать производственным партнёром Apple по выпуску электромобилей. С выбором подрядчика Apple якобы должна определиться к этому лету.
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Руководство Volkswagen, в свою очередь, не стало скрывать намерений догнать и перегнать Tesla (всё-таки, это новость о разгоне на профильном сайте), но призналось, что для этого надо будет развивать не только собственные технологии, но и профильное программное обеспечение. В ближайшие годы технологическая гонка обострится, как считают в Volkswagen, и занять доминирующее положение в одночасье будет крайне сложно. Напомним, что к концу десятилетия Volkswagen рассчитывает довести долю электромобилей на европейском рынке до 70%, в США и некоторых других странах она к тому времени увеличится до 50%.
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