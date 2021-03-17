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Масштабы инвестиций TSMC и Samsung делают их технологический уровень недосягаемым для конкурентов

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К 2023 году серийным выпуском 3-нм продукции должны заняться и TSMC, и Samsung Electronics, а корпорация Intel в 2022 году рассчитывает наладить лишь выпуск 7-нм продукции. По данным IC Insights, успехи TSMC и Samsung в технологической сфере являются закономерным следствием тех инвестиций, которые делались компаниями на протяжении нескольких последних лет.

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Источник изображения: TSMC

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К 2015 году Intel впервые выпала из двойки ведущих производителей по величине инвестиций, а компания Samsung Electronics за три последних года потратила на освоение новых технологий и расширение производства $93,2 млрд – вдвое больше, чем все китайские компании за этот же период. В этом году TSMC инвестирует в своё развитие около $28 млрд, компания Samsung не должна от неё отстать. По мнению экспертов IC Insights, если бы китайские конкуренты захотели наверстать своё отставание от TSMC и Samsung, то им бы пришлось на протяжении последующих пяти лет выкладывать по $30 млрд на капитальные затраты. Впрочем, суровая реальность такова, что даже при наличии денег США не позволят Китаю добиться технологического паритета с мировыми лидерами, используя санкции против китайских компаний.

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Теги

samsung аналитика финансы литографическое производство полупроводники tsmc
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