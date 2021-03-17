Обычно у так называемых укрепляющих пластин, которые устанавливаются на видеокарты с оборотной стороны, имеется несколько функций: они повышают жёсткость конструкции, улучшают внешний вид видеокарты и способствуют лучшему охлаждению. Последнее предназначение обычно является самым спорным, но словенская компания EK Water Blocks решила на этом пути продвинуться дальше конкурентов, предложив активные укрепляющие пластины для видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 эталонного дизайна.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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По сути, на оборотную сторону видеокарт крепится второй водоблок, а для коммутации с основной системой в комплекте поставляется специальный терминал, позволяющий довольствоваться лишь одной входящей и одной исходящей трубкой.

Источник изображения: EK Water Blocks

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«Задний водоблок» можно получить как в чёрном исполнении, так и с крышкой из прозрачного полимера и подсветкой типа D-RGB. В первом случае стоимость изделия без учёта доставки в Россию достигает 113,36 евро, во втором – 117,56 евро. В продажу новые аксессуары поступят в начале апреля.