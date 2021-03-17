После того, как американский судья приостановил действие указа Дональда Трампа о запрете инвесторам вкладываться в ценные бумаги Xiaomi, многие попавшие под схожие ограничения китайские компании задумались о целесообразности получения схожих прав с этим производителем смартфонов и бытовой электроники, как отмечает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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Источник изображения: Reuters

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Заинтересованные китайские компании уже начали поиск адвокатов, готовых представлять их интересы в судах американской юрисдикции. Все они в той или иной степени подозреваются властями США в связях с военной промышленностью КНР, а потому подвергаются различным санкциям. Всего за время правления Трампа в «чёрный список» попали 44 китайских компании, включая Xiaomi. Некоторые уже подали иски об отмене санкций.