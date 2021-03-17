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Пример Xiaomi вдохновил другие китайские компании на оспаривание санкций США

Да, так можно было.
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После того, как американский судья приостановил действие указа Дональда Трампа о запрете инвесторам вкладываться в ценные бумаги Xiaomi, многие попавшие под схожие ограничения китайские компании задумались о целесообразности получения схожих прав с этим производителем смартфонов и бытовой электроники, как отмечает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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Источник изображения: Reuters

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Заинтересованные китайские компании уже начали поиск адвокатов, готовых представлять их интересы в судах американской юрисдикции. Все они в той или иной степени подозреваются властями США в связях с военной промышленностью КНР, а потому подвергаются различным санкциям. Всего за время правления Трампа в «чёрный список» попали 44 китайских компании, включая Xiaomi. Некоторые уже подали иски об отмене санкций.

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omoikane
12:20
амд уже имеет смысл брать только на ддр5, до нее и зен3 за глаза.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Jaster
12:19
Все еж думают что они то уж не лохи, смогут получить прибыль.. )
Падение Bitcoin и Ethereum принесло доверчивым инвесторам убытки на 2 миллиарда долларов
Alexshanghai100500
12:19
кого вообще волнует, что считает биомусор? ваши биомусорские сочинения и коверканья истории так же как и ты идут нах. завали уже. чепушило.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Airotciv
12:19
Ну если юзать проц в стоке то да вода не нужна. Я сам интелобой и воздух не успевает отводить тепло от разогнанного 9900К.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Сергей Моськин
12:18
Смотря где, так то уже и меньше 20 т.р. продают.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
aeolus777
12:18
тогда в топку что либо обновлять вообще посижу дальше на 3770
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
omoikane
12:17
пока и 10900к кое где рвет 11900к :D
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
aeolus777
12:17
25 тыщ на один проц? Не, спасибо, копить год нет желания.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Renegade1979
12:17
У нас окраиной всегда считали диких колониальных угрофинских папуасов с Суждальщины. И вот прошло 1000 лет, а они по прежнему ведут себя как ордынские чурки и варвары. И половец Мильчак с вепсом Матар...
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AnDron
12:16
ты думаешь что эти "спасибо" из воздуха появляются? наивный буратино. если где то прибыло, то тут же где то и убыло- закон природы, математика. просто ты это где то уже оплатил. бесплатного ничего не ...
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