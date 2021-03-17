Производитель электромобилей Lucid считает, что места на рынке хватит всем
Генеральный директор Lucid Motors Питер Ролинсон (Peter Rawlinson) в интервью ресурсу CNBC подтвердил планы компании во второй половине этого года начать продажи дебютного седана Air стоимостью от $69 900 до $161 500. К 2023 году компания разработает и запустит в производство свой первый кроссовер, который тоже будет использовать электротягу для передвижения.
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Говоря о вероятности выхода Apple на рынок электромобилей, глава Lucid подобный шаг готов только приветствовать. Гонка технологий, по его словам, особенно выражена в сегменте электромобилей, и это осознают все участники рынка. При этом представитель Lucid призывает на обособлять рынок электромобилей от автомобильного в целом – по его словам, первый со временем должен заместить собой второй.
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