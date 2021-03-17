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Тайваньские производители уже заключают контракты на выпуск 28-нм продукции на следующий год

Спрос будет только расти.
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Спрос на зрелые литографические технологии, как поясняет сайт DigiTimes, сейчас достиг такого уровня, что тайваньские контрактные производители обеспечены заказами на выпуск 28-нм продукции вплоть до конца текущего года.

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Источник изображения: TSMC

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Более того, как поясняет тайваньский источник, в следующем году ожидается увеличение спроса на профильную продукцию, поэтому контракты на поставку 28-нм компонентов на следующий год заключаются уже сейчас. В четвёртом квартале прошлого года 28-нм продукция формировала не более 11% выручки TSMC, но прочие тайваньские производители уделяют её больше внимания. В 2019 году от реализации 28-нм изделий TSMC получала 16% всей выручки, по итогам прошлого доля снизилась до 13%.

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