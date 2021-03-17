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Samsung не потянет в этом году анонс нового Galaxy Note

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На годовом собрании акционеров глава мобильного подразделения Samsung Electronics, как сообщает Reuters, признался в намерениях южнокорейского гиганта пропустить в этом году премьеру нового смартфона серии Galaxy Note. Данное решение мотивировано желанием сэкономить.

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Источник изображения: Reuters

Попутно представитель Samsung признался, что победить дефицит полупроводниковых компонентов компания не сможет и во втором квартале. Дисбаланс между спросом и предложением сохраняется, и это оказывает существенное негативное влияние на бизнес Samsung. Впрочем, в Samsung не стали связывать решение отложить анонс новой модели Galaxy Note до следующего года с дефицитом компонентов.

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