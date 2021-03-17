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Micron прекратит выпуск памяти типа 3D XPoint

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С 2018 года компании Micron Technology и Intel пытаются идти разными путями в развитии памяти типа 3D XPoint, на разработку которой они потратили колоссальные суммы, но на этой неделе стало известно, что у Micron терпение кончилось. Предприятие в штате Юта, где Micron выпускает память этого типа, будет продано до конца года, и компания свернёт всю активность на данном направлении, хотя и сохранит все патенты, связанные с 3D XPoint.

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Источник изображения: Intel

Micron намеревается переключиться на новые типы памяти с поддержкой интерфейса CXL, который пригодится в серверном сегменте. На планы Intel данное решение никак не повлияет, но эта компания в январе уже свернула производство потребительских накопителей семейства Optane, а потому память 3D XPoint продолжит использовать только в серверных системах. Выпускать её компания может собственными силами на предприятии в США. Кто станет новым владельцем предприятия Micron в Юте, пока не сообщается. Новые владельцы займутся его перепрофилированием, сама Micron сочла подобный подход невыгодным.

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intel ssd micron 3d xpoint optane
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