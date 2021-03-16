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Часть вины за проблемы с доступностью GeForce RTX 30 по-прежнему лежит на Samsung

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Ресурс NotebookCheck уже не раз выдавал себя наличием доступа к платным публикациям на страницах популярного тайваньского сайта DigiTimes, и вчерашнюю тему дефицита видеокарт GeForce RTX 30 он тоже раскрыл полнее многих других источников.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Как поясняется, в дефиците видеокарт GeForce RTX 30, который сохранится до конца третьего квартала этого года, нужно винить не только майнеров и ситуацию на рынке криптовалют, но и компанию Samsung Electronics, которая до сих пор не может наладить поставки 8-нм графических процессоров семейства Ampere в достаточных количествах.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) ещё в начале декабря говорила об этой проблеме, но далее конца текущего квартала в своих прогнозах заглядывать не решалась. Вот и сейчас она считает, что до конца апреля кардинального улучшения с доступностью видеокарт ожидать не стоит, но не берётся строить прогнозы на третий квартал.

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Теги

nvidia samsung видеокарты ampere ga102 дефицит видеокарт
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