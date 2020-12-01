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NVIDIA признаёт, что получает от Samsung недостаточное количество видеочипов

И станет ли легче через пару месяцев, гарантировать не берётся.
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Возможность выступить в удалённом режиме на мероприятии Credit Suisse выпала и финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), и ведущий начал беседу с одного из самых злободневных вопросов, касающихся дефицита видеокарт семейства GeForce RTX 30.

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Источник изображения: Smarter Analyst

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Представитель руководства NVIDIA признала, что компания столкнулась с проблемами ограниченности поставок необходимых для производства видеокарт GeForce RTX 30 компонентов, но подчеркнула, что они не ограничиваются нехваткой кремниевых пластин с видеочипами. В игровом сегменте дефицит графических процессоров, по мнению финансового директора компании, будет сохраняться до конца квартала, как минимум. Строить прогнозы на будущее в сложившихся условиях Колетт Кресс считает делом неблагодарным, но хочет верить, что проблемы удастся решить за пару месяцев. Тем более, что там и праздничный сезон подойдёт к концу. Новые комментарии на этот счёт представители NVIDIA будут готовы дать к концу квартала, который в календаре компании завершается во второй половине января.

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Теги

nvidia samsung видеокарты ampere geforce rtx 30 дефицит
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