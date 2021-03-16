Foxconn развернёт контрактное производство электромобилей в США или Мексике
Компания Foxconn ещё со времён раннего президентства Дональда Трампа (Donald Trump) располагает недостроенным предприятием в штате Висконсин, и теперь у него появляются шансы перепрофилироваться под сборку электромобилей и компонентов для них. По крайней мере, на это указывает Bloomberg со ссылкой на представителей компании. В качестве альтернативной площадки рассматривается Мексика, где у Foxconn есть контрактное производство серверного оборудования.
реклама
реклама
Решение о месте строительства предприятия по сборке электромобилей будет принято в этом году, как заявили представители Foxconn. Решающим при выборе места станет фактор наличия квалифицированной рабочей силы в регионе. Компания стремится нарастить свои производственные мощности и компетенции, чтобы клиенты охотнее доверяли ей выпуск электромобилей по своим заказам. Foxconn уже сотрудничает с Byton, Fisker и китайской Geely, а также ведёт переговоры с Fiat Chrysler, входящей в состав альянса Stellantis.
Свою причастность к будущему выпуску электромобилей марки Apple компания Foxconn решительно отрицает, но не скрывает намерений занять до 10% рынка электромобилей. Аккумуляторные батареи с твердотельным электролитом Foxconn рассчитывает вывести на рынок ранее 2024 года. В 2023 году компания начнёт выпуск электромобилей для марки Fisker, а транспортные средства Byton начнут сходить с конвейера уже в первом квартале 2022 года.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила