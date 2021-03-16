Компания Foxconn ещё со времён раннего президентства Дональда Трампа (Donald Trump) располагает недостроенным предприятием в штате Висконсин, и теперь у него появляются шансы перепрофилироваться под сборку электромобилей и компонентов для них. По крайней мере, на это указывает Bloomberg со ссылкой на представителей компании. В качестве альтернативной площадки рассматривается Мексика, где у Foxconn есть контрактное производство серверного оборудования.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: DigiTimes

реклама

Решение о месте строительства предприятия по сборке электромобилей будет принято в этом году, как заявили представители Foxconn. Решающим при выборе места станет фактор наличия квалифицированной рабочей силы в регионе. Компания стремится нарастить свои производственные мощности и компетенции, чтобы клиенты охотнее доверяли ей выпуск электромобилей по своим заказам. Foxconn уже сотрудничает с Byton, Fisker и китайской Geely, а также ведёт переговоры с Fiat Chrysler, входящей в состав альянса Stellantis.

Свою причастность к будущему выпуску электромобилей марки Apple компания Foxconn решительно отрицает, но не скрывает намерений занять до 10% рынка электромобилей. Аккумуляторные батареи с твердотельным электролитом Foxconn рассчитывает вывести на рынок ранее 2024 года. В 2023 году компания начнёт выпуск электромобилей для марки Fisker, а транспортные средства Byton начнут сходить с конвейера уже в первом квартале 2022 года.