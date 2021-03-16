Китайским регуляторам поручено сформулировать законодательные рамки для функционирования технологических компаний
На этой неделе глава китайского государства Си Цзиньпин, как отмечает CNBC со ссылкой на китайские СМИ, дал вполне чёткое поручение местным законодателям, которое призвано способствовать скорейшему формированию чётких правил, определяющих траекторию развития технологических компаний, опирающихся на современные платформы.
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Сейчас подобные компании, по словам Си Цзиньпина, развиваются вне стандартов, а потому сохраняются риски разного характера. Необходимо устранить проблемы и закрыть лазейки в законах, чтобы все участники рынка могли развиваться в одинаковых условиях. Регуляторам следует лучше следить за данным сектором экономики, бороться с появлением монополистов, поддерживать честную конкуренцию и предотвращать «бесконтрольное расширение капитала». Получается, что антимонопольное расследование в отношении Ant Group было лишь первым шагом на пути наведения порядка. В последнее время источники сообщают о намерениях китайских властей заняться аудитом деятельности Tencent в финансовой сфере.
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