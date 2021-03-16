Стремление корпорации Qualcomm получать отчисления с каждого смартфона и мобильного телефона, использующего разработанные ею технологии, уже не раз приводило к «патентным бунтам». Сперва подобную обязанность пытались игнорировать китайские производители, затем у Qualcomm возник схожий конфликт с Apple, который удалось уладить. Теперь на усыпанную граблями проторенную дорожку пытается свернуть агонизирующий китайский гигант Huawei Technologies, если верить информации агентства Bloomberg.

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Источник изображения: The Times

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В период с 2019 по 2021 годы Huawei уже получила около $1,3 млрд лицензионных отчислений, хотя и не все они были связаны с технологиями передачи информации в сетях 5G. В среднем, Huawei рассчитывает получать с каждого проданного конкурентами смартфона $2,5 лицензионных отчислений. Компании Apple, например, приходилось платить в три раза больше корпорации Qualcomm. По мере распространения прочих устройств с поддержкой 5G будет расширяться и «кормовая база» Huawei.