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Huawei обложит данью производителей устройств с поддержкой 5G

Чем она хуже Qualcomm, в конце концов?
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Стремление корпорации Qualcomm получать отчисления с каждого смартфона и мобильного телефона, использующего разработанные ею технологии, уже не раз приводило к «патентным бунтам». Сперва подобную обязанность пытались игнорировать китайские производители, затем у Qualcomm возник схожий конфликт с Apple, который удалось уладить. Теперь на усыпанную граблями проторенную дорожку пытается свернуть агонизирующий китайский гигант Huawei Technologies, если верить информации агентства Bloomberg.

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Источник изображения: The Times

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В период с 2019 по 2021 годы Huawei уже получила около $1,3 млрд лицензионных отчислений, хотя и не все они были связаны с технологиями передачи информации в сетях 5G. В среднем, Huawei рассчитывает получать с каждого проданного конкурентами смартфона $2,5 лицензионных отчислений. Компании Apple, например, приходилось платить в три раза больше корпорации Qualcomm. По мере распространения прочих устройств с поддержкой 5G будет расширяться и «кормовая база» Huawei.

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смартфоны аналитика финансы huawei 5g патент
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Groove75
13:38
Это хуавей то агонизирующий?
Huawei обложит данью производителей устройств с поддержкой 5G
Денис Катриченко
13:37
Ты разочаровался в низком фпс и дерьмо ТН матрице, нахера было брать ТН если ты не про геймер загадка века. А не в частоте. Статья не очем.
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