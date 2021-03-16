Дефицит компонентов докатился до сегмента сетевых контроллеров
Проблемы с поставкой полупроводниковых компонентов в наши дни охватили почти все сегменты рынка, поэтому если бы состояние дел в отрасли можно было отобразить при помощи карты мира, то флажками имело бы смысл отмечать те сферы, до которых дефицит ещё не добрался. Как отмечает ресурс DigiTimes, сегмент сетевых контроллеров подобного флажка уже мог бы лишиться, поскольку дефицит добрался и до него.
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Крупнейший поставщик Broadcom, как отмечают тайваньские источники, увеличил сроки исполнения заказов до пятидесяти недель. Это значит, что поставки заказанных компонентов придётся ждать почти год. Во второй половине текущего года ситуация только усугубится. В таких условиях может пострадать не только потребительский, но и серверный сегмент рынка.
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