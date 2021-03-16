Создатели TikTok заинтересовались разработкой процессоров
Как отмечает Bloomberg, создавшая сервис TikTok китайская компания ByteDance в настоящее время интересуется возможностью создания собственных серверных процессоров с архитектурой ARM. Об этом представители компании заявили в комментариях данному информационному агентству.
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Свыше десятка профильных вакансий открыто в Шанхае и Пекине. Подразумевается, что новые специалисты ByteDance займутся разработкой процессоров и управляющего программного обеспечения. Одним из своих главных достояний TikTok считает рекомендательный алгоритм, поэтому если соответствующие операции удастся эффективно ускорять при помощи специализированного «железа», пользователи сервиса наверняка от этого только выиграют. ByteDance в рамках данной инициативы также сможет рассчитывать на государственные субсидии КНР, хотя до сих пор компания пыталась всячески дистанцироваться от правительственных средств и заказов.
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